Videograaf Shurik Zubra jaoks sai võlasaaga alguse eelmise aasta suvel, kui teda kutsuti tööle TV3 seriaali “Eesti krimilood”. Juba võtete ajal hoiatati tema sõnul, et filmirežissöör Saan on inimene, kes ütleb, et homme maksab, kuid see “homme” ei tule kunagi.

Shurik oli operaatoriks sarja neljale episoodile ja Ken pidi tasuma talle arvega. Nagu ka Dmitry puhul oli Kenil varuks mitmeid vabandusi, miks tal pole võimalik veel maksta ning andis üha uusi lubadusi, et varsti maksab. Zubrale jäi maksmata osa arvest.

