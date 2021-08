KROONIKA MÄRKAMISED: Liisa Oviir kihlus ja Ithaka Maria lõi mängu

Karl-Erik Taukar ostis koos kallima Kerli Kivilaanega juuli teises pooles Viimsisse, otse mere äärde vanema maja – laulja ja tema elukaaslase kinnistul on suurust veidi enam kui tuhat ruutmeetrit ja see soetati laenu võtmata. Kinnistu oli müügis 180 000 euro eest.

Igaühe jaoks on olemas see õige, isegi kui teda peab vahel veidi kauem ootama. Seda tõestab ka endise ettevõtlusministri Liisa Oviiri uus suhe, mis jõudis järgmisele tasandile. Nimelt palus Liisa elukaaslane Evar Ojasaar pärast kahe aasta pikkust suhet oma armastatu kätt nende hiljutisel puhkusereisil Tatratesse. Naastes ­ootas Liisat ja Evarit sõprade korraldatud üllatuspidu südamekujulise tordi ja privaatkontserdiga.

Ameerika-eesti kirjanik ja blogija Justin Petrone otsib oma lemmiklinnas Viljandis uut üürikorterit – praegu elab ta veel skandaalse Jaak Joala kuju kõrval vanas puumajas, kus seinast ja laest pudeneb krohvi ja liiva. Kas Justini elutingimuste parandamise soov võib olla seotud sellegagi, et ta on leidnud uue armastuse?

"Ei ole mul uut naist. Lapsed ja kass on," ütleb Justin ja lisab, et ta lihtsalt tunneb nüüd, et tal oleks vaja kõiki moodsaid mugavusi.