Ei ole võimalik! "Sõprade" staaridest on saanud paar ka päriselus?

Intervjuu vormis tehtud saates tunnistasid staarid esmakordselt, et seriaali filmimise ajal oli ka nende vahel sädemeid, mis küll kunagi suhteks ei muutunud. "Esimese hooaja jooksul hakkas mulle Jen meeldima. Ühel hetkel oli see tugevalt ka vastastikune," meenutas Schwimmer.

Kuid mehe sõnul ei saanud nad päriselt koos olla, sest alati oli üks neist kellegi teisega suhtes. Kuid nüüd on nad leidnud hetke, kus nende mõlema südamed on vabad. "Pärast kokkutulekut sai selgeks, et minevikus sobramine on toonud taas esile tunded neis mõlemas ja keemia, mis nende vahel on alati olnud, on ikka veel seal," ütles allikas.