Kisub karmiks: sügavasse auku kukkunud prints Andrew ja eksabikaasa Fergie tõstetakse lossist tänavale?

Nimelt esitas printsi vastu tsiviilhagi Virginia Roberts Giuffre. Antud nimi on paljudele tuttav paari aasta tagusest süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini skandaalist. Nüüd süüdistab Giuffre printsi tema seksuaalses ärakasutamises 2001. aastal, kui praeguseks täiskasvanud naine oli vaid 17-aastane.

Kohtupaberites seisab, et prints täielikult teadlik sellest, et Giuffre oli toona alaealine ning noor neiu oli osa seksikaubanduse võrgustikust. Siiani on Andrew avalikult eitanud kõiki süüdistusi, kuid antud tsiviilhagi kohta pole ei tema ega ka ülejäänud kuninglik perekond midagi öelnud.

Daily Maili kuninglik ekspert Dan Wootton arvab, et värske skandaal võib tähendada lausa seda, et prints peab endale uue kodu otsima. Siiani sai Andrew ja tema eksabikaasa Sarah Ferguson elada Windsoris asuvas Royal Lodge'is.

2002. aastani elas antud hoones kuninganna ema, kuid pärast tema surma sai Andrew õiguse kasutada häärberit 75 aastat oma perekonna koduna. Kuigi prints ja Fergie lahutasid juba 1996. aastal, siis viimastel aastatel on nende suhted soojenenud ning suletud uste taga on nad taaskord paar.

Kuid kuninglikes koridorides on juba mõnda aega sahistatud, et tegelikult soovib Royal Lodge'i sisse kolida prints William koos oma abikaasa ja kolme lapsega. 30 toaga uhke häärber on vaid viie kilomeetri kaugusel kuninganna kodust.

Otsus Royal Lodge Williamile anda oleks ka mõistetav. Nimelt pole Andrew enam kuningliku perekonna töötav liige ning tema tütred Beatrice ja Eugenie on juba ammu välja kolinud. Siiski peavad kuninglikule perekonnale lähedased isikud tunnistama, et nad ei usu, et kuninganna käseb oma lemmiklapsel välja kolida. Kuid põlualuseks jäänud Andrew võib vanema venna Charlesi suureneva võimu korral sellise vastuse ise vastu võtta.