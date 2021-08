Ei roolijoodikutele! Hip Hop Festivali meeskond algatas üleskutse "EHHF-il puhume nulli"

“EHHF-i korraldajad soovivad, et festival mööduks kõigi jaoks ohutult. Kutsume selleks üles kõiki puhuma nulli ehk veenduma selles, et enne rooli istumist ollakse normaalses konditsioonis,” lausub Genka. Tema sõnul pole eelnevatel aastatel olnud probleemiks isegi otseselt täis peaga sõitmine, vaid jääknähtud festivalijärgsel hommikul. “See number iseenesest ei ole ka nii suur, aga teisest küljest kõik numbrid üle nulli on jällegi suured,” lisab ta.