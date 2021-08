Samsung tutvustas ettevõtte uusi volditavaid nutitelefone Galaxy Z Fold3 ja Galaxy Z Flip3

„Volditavad nutitelefonid on hetkel selline valdkond, kus iga uue põlvkonnaga toimub seadmetes rohkelt uuendusi, kuna antud tootekategooria on veel noor ja areneb kiirelt. Samsungi jaoks on tegemist juba kolmanda põlvkonna volditavate telefonidega, seega oleme saanud varasematest kogemustest palju õppida ja olemasolevatelt volditavate nutitelefonide kasutajatelt rohkelt tagasisidet, mida järgmistele mudelitele tuleks lisada,“ rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Aasma sõnul soovivad volditava nutitelefoni ostu kaaluvad inimesed rohkem kindlust nende vastupidavuse osas, tänu millele ongi uued Galaxy Z Flip3 ja Galaxy Z Fold3 mudelid IPX8 veekindlad, kaetud tugeva Gorilla Glass Victuse ekraaniklaasiga, mis on hinnanguliselt 50% vastupidavam erinevatele kriimustustele, ja seadmete raamid on valmistatud Samsungi spetsiaalsest tugevdatud alumiiniumist, mis on tugevaim alumiinium, millest Samsung on kunagi nutitelefoni valmistanud. Lisaks sellele on seadmete sisemisel volditaval ekraanil uus kate, mis on 80% vastupidavam kui eelmistel mudelitel. Telefonide vastupidavuse testimiseks on mõlemad mudelid läbinud katsed, kus telefoni volditakse lahti ja kokku 200 000 korda.

Samsung Galaxy Z Fold3 on suurem, 7,6-tollise Infinity Flex sisemise 2208 x 1768 resolutsiooniga ekraaniga nutitelefon, mida on võimalik sarnaselt raamatuga kokku voltida ja avamisel saab kasutada väiksema tahvelarvutiga võrreldavat ekraani. Ennekõike on telefon Aasma sõnul suunatud inimestele, kes otsivad nutitelefoni, mille saaks soovi korral muuta ka tõeliseks tööseadmeks.