Samsung tõi turule uue nutikella Galaxy Watch4 ja juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds2

„Kõige suurem sisuline uuendus Galaxy Watch4 nutikellade puhul on kindlasti operatsioonisüsteem. Kellad on nüüd varustatud Samsungi ja Google’i koostöös valminud Wear OS Powered by Samsung operatsioonisüsteemiga, mis tähendab, et kasutajatel on kella kaudu nüüd erinevaid Google’i teenuseid palju lihtsam kasutada ja võimalusi on rohkem. Näiteks saab nüüd kella peal kasutada väga laias valikus populaarseid spordi- ja terviserakendusi, nagu Adidas Running, Calm, Strava ja Spotify. Samuti saab soovi korral kellaga navigeerimiseks kasutada Google Mapsi. Lisaks on kell varustatud uue kasutajaliidesega One UI Watch 3,“ selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Galaxy Watch4 nutikellast tuleb müügile kaks mudelit – Galaxy Watch4 Classic ja Galaxy Watch4. Galaxy Watch4 Classic on Samsungi nutikellade kasutajatele tuttava disainiga. Selle sihverplaati ümbritseb metallist ring, mida on võimalik kella eri funktsioonide vahel liikumiseks keerata. Galaxy Watch4 on minimalistlikuma disainiga mudel, millel keeratavat sihverplaati ei ole.

Uued nutikellad on varustatud Samsungi ainulaadse BioActive sensoriga. Tegemist on lahendusega, mis ühendab endas kolm funktsiooni: optiline pulsimõõtja, elektriline südamerütmi ja bioelektrilise takistuse analüüs. Sensor lubab kasutajal nutikellaga vererõhku mõõta, EKG-d võtta, jälgida vere hapnikusisaldust ja esmakordselt ka kehakoostist mõõta. Kehakoostise mõõtmine annab kasutajatele rohkelt kasulikku infot nende tervise kohta, näiteks keha rasvaprotsent või veeprotsent. Kehakoostise mõõtmine kellaga kestab 15 sekundit, mille jooksul kogub seade kasutaja kohta 2400 andmepunkti, mille põhjal hinnang koostatakse.

„Samuti on kellal olemas kõikvõimalikud muud trenni ja vaba aja funktsioonid, mis on saadaval olnud juba varasematel Samsungi nutikelladel,“ ütles Aasma.