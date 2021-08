Selgus üllatav põhjus, miks Barack Obama tõmbas juubelipeo külaliste nimekirjast Meghani ja Harry maha

Meedias on palju räägitud Obamade ja kuningliku paar vahelistest headest suhetest ning seetõttu eeldati, et isegi pärast külaliste nimekirja lühendamist on Harry ja Meghan peole tulemas. Nimelt pidi Obama umbes sadakond sõpra ja tuttavat kutsest ilma jätma, sest koroonaviiruse tõttu sai niigi suur sünnipäevapidu palju kriitikanooli.

Obamaga samal päeval sünnipäeva tähistav Meghan ja Harry aga ei jäänud lõppvalikusse, sest tegelikkuses ei nõustu Obamad nende suhtumisega, mis on suunatud nii printsi kui ka näitlejatari perekondade suunas, kirjutab The Sun.

Kuid Obamade jaoks on probleemiks see, et Sussexite rünnak ei ole olnud ainult üks vihapurse Harry perekonna suunal, mida saaks andestada, vaid see pall veereb aina suuremaks. Endine presidendipaar loodab tulevikus, et nende kaks täiskasvanud tütart nendega nii ei käitu.