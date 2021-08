Vabadus on kõigile ühtmoodi arusaadav – see on privileeg mõelda, elada ja armastada oma sisetunde järgi. Täna sündivatele lastele on Eesti vabaduse taastamine 20. augustil 1991. aastal sama kauge sündmus, kui oli Kärdile, Kristjanile, Margusele ja Jürile Teise maailmasõja lõpp. Nende lugusid sellest ajast võiks võtta päevikuna, kust joonistuvad välja isiklik ja ihaldusväärne eestilik priius ja iseseisva riigi vabadus.