Andunud fänn proovis räppar Pluuto esinemist nurjata: ta haaras minust kinni ja muudkui tiris!

“Laulan, vaatan rahvast, pööran paremale ja näen, et mingi käsi on seal. Ja mingi tüdruk, keda ma pole mitte kunagi varem näinud,” kirjeldas pluuto ärevat momenti. “Ta haarab minust kinni ja hakkab mind tõmbama.”

“See tüdruk ütleb mulle: “Tule-tule kaasa, tule ruttu!” Mul tekkis väike paanika, et kes see üldse on? Kas ta on fänn? Kuidas keegi ta üldse siia sisse lasi?” kirjeldas noor muusik oma segadust.