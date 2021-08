FOTO | Kellega tegu? Tanel Kiik külastas Ülo Nugise dokumentaalfilmi esilinastust tundmatu kaaslasega

Kui esialgu ei tundu Kiige kohalolekus justkui miskit imelikku, tekitab mõningasi küsimusi Kiige kõrval olev kaaslane. Ehk on ministri eraelus toimunud pöördelised muutused ning võib Kiike õnnitleda uue kaaslase leidmisel? Sellegipoolest kindlasti mitte, sest tegu on kõigest hea kolleegiga.

"Osalesime eilsel üritusel koos nõunik Kätlin Pääroga," tõdeb Kiik oma kommentaaris Kroonikale. Pääro on omandanud magistrikraadi haldusjuhtimises ning muu hulgas on ta olnud peaministri büroo juhi asetäitja. Ta on olnud ka Keskerakonna riigikogu fraktsiooni nõunik-sekretariaadijuhataja.

2020. aastal tõdes Kiik saates "Hommik Anuga" abielust Marii Kiigega: "Minu soovitus inimestele on see, et enne lapse saamist olla ikkagi mõnda aega koos, mina olen oma abikaasaga koos alates 2009. aastast ja lapse saime 2018. aastal, see ei pea olema kindlasti üheksa aastat, aga mingi kindlus on, et tema ei jäta mind ja mina ei jäta teda." Siiani pole laiemalt Kiik oma eraelu kommenteerinud.