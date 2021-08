MEHISED Vakra meespere naudib Viitnal suverõõme. Vanaisa Andres, tema süles Kaius, Rainer ja Konrad. Pildile on tulnud ka muidu üliinnukalt ringi jooksnud koerakutsikas Rommi. Erlend Staub

Aasta alguses poliitikast lahkunud Rainer Vakra juured on Lääne-Virumaal Viitnal asuvas kodutalus, kus on üles kasvanud neli põlvkonda Vakraid ja sirgumas on viies. Raineril on hea meel, et vanavanaisa just siia kodu rajas - Viitnale saab sõita pealinna servast Nõmmelt kas või üheks päevaks, sest sinna viib kiirtee, ummikuid pole.