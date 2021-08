Muusikafestival Sack von Sound avaldas 20. augustil toimuvad tasuta kontserdid

Päevasele programmile paneb õhtul mahlase punkti tasuline Gunnar Grapsi galakontsert , mis on tema 70. sünniaastapäevale pühendatud kontsert, kus solistideks on tuntud Eesti lauljad Kristjan Kasearu, Gerli Padar ning Vaiko Eplik. Piletid eelmüügist hinnaga 9 eurot, kuni 18-aastastele on kontsert tasuta. Kohapeal piletihind 15 eurot.

Programmist leiab veel Ewert and The Two Dragons, Kristjan Järvi ning ÜENSO kontserdi 19. augustil ning Karen Souza, ÜENSO kontsert laupäeval, mis lõpetab festivali 21. augustil. Kogu festivali programm ja täpsustav info on leitav Sack von Soundi lehelt või sotsiaalmeediakanalitest. Piletid kõikidele kontsertidele on saadaval Piletitasku müügiplatvormil.