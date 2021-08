Ole kohal! "Eesti otsib superstaari“ kutsub Ülemiste keskusesse avavooru ja vaktsineerima

Erilise päeva puhul on kõigil soovijatel võimalik end vaktsineerida Qvalitas Arstikeskuse vaktsineerimisbussis, mis seisab Ülemiste keskuse peasissepääsu kõrval laupäeval kell 9-16. Ette registreerida ei ole vaja; piisab, kui tulla kohale. Qvalitas Arstikeskus vaktsineerib Moderna – uue nimega Spikevax – koroonavaktsiiniga. Kahe doosi vaheline intervall on soovituslikult 4 nädalat ning teise doosi manustamise aeg määratakse kohapeal. Maksimaalne kaitse saavutatakse 14 päeva pärast teist doosi.

Qvalitas Arstikeskuse meditsiinivaldkonna projektijuht Serli Raudseping tuletab meelde, et vaktsineerimine on tasuta kõigile, k.a. Eestis elavatele, töötavatele ja õppivatele välismaalastele: „Qvalitase vaktsineerimisbussi palume kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui tunnete end haigena või olete lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata.“ Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 6 kuud pärast tervenemist ja sellisel juhul tuleb teha üks kaitsesüst. Vaktsineerima on oodatud inimesed alates 12.eluaastast. Lisainfot COVID-19 vaktsineerimise kohta leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee