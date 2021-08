Lauljatar Heleza hiilis öösel peole, kus kohtus üpris ebameeldival viisil ka nublu DJ QrX-ga: mu vanemad ei tea sellest siiani!

"Läksin kohale selle suure kissi siidriga, 1,5 liitrit. Pidu sai alguse kell 9 aga kell 11 oli Helenal pidu läbi," meenutas ta. Kell kaks ärgates uuris ta teistelt, et kuidas pidu kulgenud on ja mida head siis peale hakati. "Tuli välja, et ma olin QrX-i peale oksendanud," kirjeldas ta suurt piinlikkust tunnistades.