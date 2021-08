Kirsti Timmeri kodu tabas räige katastroof: elamine oli lihtsalt s*tta täis!

Avaldame Kirsti Timmeri postituse muutmata kujul.

"Meie seiklused kemikaali ja fekaaliga, ehk ise olime lollid ja kutsusime firma TORU SOS.

Ma elan neljakorruselises ridaelamus, esimene korrus selles majas kuulub mu emale ja möödunud nädalal teatas ta, et tema vannitoas ei lähe vesi alla. Ema helistas netis leiduvale abinumbrile ehk kutsus torumehe firmast TORU SOS. Nad reklaamivad end kui 24 h töötavat päästvat firmat, tegelikult muidugi ei saa sa Tallinna linnas peale kella 17.00 enam ühestki 24/7 reklaamitavast firmast abi. Prouad vastavad kodus telefonile, see ongi see 24/7.

Järgmise päeva teises pooles saabus vene keelt (see ei ole halvustav, see on fakt) kõnelev torumees.

"Teil on ummistus, kahjuks ei saa aidata!" tõdes ta. Päriselt jah? Ise ei saanudki aru ju! Niisama kutsume torumehi külla.

Onu ütles, et on olemas selline hea kemikaal, kahjuks tal vaid 1 liitrine pudel autos ja sellest ei piisa. Meie suur maja nõuab 6 liitrit sellist kemikaali. Kimasin siis Liivalaia tänavale ja ostsin 6 liitrit Termoflüidi, hind kokku 187€ Mulle anti kaasa kolm paari pakse kummikindaid ja öeldi, et aine on ülimalt mürgine, söövitav ja seda sisse ei tohi hingata.