Britney on lõpuks vaba? Staari isa kavatseb eeskostja rollist loobuda

Britney toetajad on juba paar aastat survet avaldanud avalikult tema isale ja ka Los Angelese kohtule, et Britney pääseks eeskoste alt. Tundub, et lõpuks on tunneli lõpus paistmas valgus, sest neljapäeval andis popstaari skandaalne isa kohtupaberites teada, et kavatseb eeskostest tagasi astuda.