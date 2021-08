FOTOD | Haara endale! Ruslan Trochynskyi müüb maha oma imeilusa Kadrioru kodu

Ruslan Trochynskyi Foto: Karli Saul

Muusik Ruslan Trochynsky teatab Facebookis, et on otsustanud maha müüa korteri Kadriorus, kuhu ta oma naise ja lastega alles mõne aasta eest kolis. Tuleb välja, et kodu on perele lihtsalt väikseks jäänud.