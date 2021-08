KUULA | Räppar marp$ avaldas sünnipäeva puhul uue peohümni “reede”

Lugu ilmub räppari 20ndal sünnipäeval, kardetud 13nda kuupäevaga reedel — “Usun, et see on pigem hea enne” naerab marp$. “Sündisin samamoodi 13ndal reedel, niiet seda võib mõnes mõttes pidada ka endale kirjutatud sünnipäevalauluks.”

“Loo sõnum on lihtne — tegelt on lõbus lõtsi ka lasta vahel. Tore, et jälle asju saab teha. Tagantjärele mõtlen, et selline peobiidiga lugu on viimane asi, mida ma oleks kunagi teinud. Kui lockdowni ei oleks olnud, poleks täna seda lugu ka ilmunud,” räägib marp$.

Küsimusele, kes on see salapärane Raul, kelle Spotify kontol ühtegi lugu peale “reede” hetkel ei ole, vastab marp$:

“Raul? Minu üks parimaid sõpru, kellel on ülimalt unikaalne stiil ja… Kuidas ma ütlen… Ta on selline väike kärbes Jaak. Ma arvan, et ta on kindlasti midagi uut ja värsket kohalikus muusikaskenes, kuna ta ei paindu ettemääratud raamidesse. Ta eelmine lugu oli “mainäe”, millest isegi Pitsa remixi tegi, nii et ots on lahti tehtud. Loodan, et tal läheb hästi kuigi olen kuulnud, et Anne Veskile ta ei meeldi.”

Loole valmis ka minimalistlik video, mis marp$i sõnul lugu hästi saadab: “Planeerisime tegelikult palju retsimat videot aga olen tulemusega ülirahul. Bänger.”