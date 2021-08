Kanal 2-s stardib homme Eesti naispoliitikute avameelne intervjuude sari "Võimsad naised"

Foto: Pressimaterjal

Eesti poliitikas on naiste ajastu – meil on naispresident, naispeaminister ja valitsuses seitse naisministrit. „Võimsad naised“ on Kanal 2 viieosaline intervjuusaade, mille käigus saatejuht Mart Normet saab lähemalt tuttavaks viie naisega Eesti poliitika tipust, rääkides nende elust ja poliitikast, mida on seni peetud pigem meeste maailmaks.