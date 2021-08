KUULA | Daniel Levi avaldas verivärske muusikavideo loole "One on One", kus näeb üleelusuurust hot dogi

“One On One” on kirjutatud koos UK produtsendi ellisega. “See lugu sündis kuidagi väga orgaaniliselt. Ma mäletan, et jalutasin stuudiosse, mis on sõna otseses mõttes 3-minuti kaugusel mu kodust ja selle lühikese aja jooksul hakkasid erinevad meloodiad mulle ühtäkki järjest pähe tulema. Ellisega töötamine oli väga mõnus, ta on nii andekas produtsent ning kogu loo kirjutamise protsess kulges väga loomulikult, kuigi tegelikult töötasime me terve selle aja Zoomi vahendusel. Natuke tundub nagu see lugu kirjutas ennast ise ja saime võimaluse sellel teekonnal kaasas olla,” räägib Daniel loo kirjutamisest.