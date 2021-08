Kuku raadio sulgeb Tartu toimetuse. Meediagrupi raadiote juht: kohalikku reklaamiturgu ei ole Eestis enam praktiliselt olemas

"Me sulgesime Tartu toimetuse või Duo Media õigemini sulges," nendib Vare. "Põhjus on väga lihtne - kohalikku reklaamiturgu ei ole Eestis praktiliselt olemas."

Uurides ka Varelt, kas vastab ka tõele, et neil on plaanis kärpida täis- ja pooltunniuudiste mahtu, tõdeb ta, et otseselt mitte. "Pigem on see seotud uue sügisprogrammiga ja me kindlasti ei kärbi täistunniuudiste mahtu. Pigem vastupidi. Lihtsalt keset päeva kaovad mõned pooltunniuudised ära."