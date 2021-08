Rita Ray: uuel plaadil on kahtlemata rohkem elukogemust ja tarkust

Esimese plaadi "Old Love Will Rust" välja andmine oli Rita Ray sõnul väga eriline ning plaadi edu üllatas teda ennastki. "See artist 2019. aasta novembrikuus ei osanud sellist asja oodata," rääkis laulja Raadio 2 saates "Tour de kultuur".

"Artisti vaatevinklist on kõige olulisem areng, see, et otsid end inimesena ja artistina. Mul on hea meel tõdeda, et see on kindlasti toimunud. Uuel plaadil on kahtlemata rohkem elukogemust ja tarkust," nentis Rita Ray.