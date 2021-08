KURIOOSUM | Kontrolli alt pääsev Britney Spears saab alles eeskoste lõppedes teada palju ta väärt on

Siiani on staari isa Jamie Spears ja teda esindavad advokaadid kohtupaberites väitnud, et Britney vara on hinnatud 50 miljonile eurole. Kuid ekspertide hinnangul on üle 100 miljoni albumi müünud lauljatar väärt kaks korda rohkem kui isa on siiani väitnud.

Ajalehega The Sun rääkinud õigusalased eksperdid pakuvad, et nende aastate jooksul, mis Jamie otsustas Britney elu üle, pole arvestatud umbes 80-90% naise sissetulekutest tema omaks. Selle aja jooksul on Britney käinud mitmel tuuril ja andnud välja mitu albumit. Samuti on ta miljoneid teeninud oma erinevatest ettevõtmistest väljaspool muusikat, näiteks on ülipopulaarseks osutunud tema parfüümid.

Viimase 13 aasta jooksul on Jamie võtnud üle paljud Britney olemasolevad ettevõtted ning moodustanud veel 12, mis on seotud lauljatari karjääriga. See on andnud talle võimaluse maksta iseendale või teistele inimestele suuri summasid nendest ettevõtetest ilma, et ta peaks kohtule sellest aru andma.

USA advokaat April Ball ütles The Sunile: „Tundub, et selle eeskoste ajal on tehtud palju omastamist. See on minu arvamus. Tundub, nagu raha liigutati mitme inimese vahel."