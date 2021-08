KUUM KLÕPS | Aropi elukaaslane on vaid paar nädalat pärast sünnitust taas tippvormis

30. juulil postitas Jaanika haiglavoodist oma sotsiaalmeediasse armsa pildi, kus ta poseerib koos elukaaslase Ukuga. "Lapsevanemad," vihjas naine sellele, et paari esiklaps on siia ilma sündinud. Siiani pole kumbki osapool avalikustanud, mis värske ilmakodanik endale nimeks on saanud. Nende beebiootus tuli avalikuks mai lõpus.