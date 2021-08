Ellie Gouldingu šokeeriv ülestunnistus: mu halvimad päevad olid kohutavad ja ma lõpetasin lõpuks haiglas

34-aastane Goulding, kes viimaste aastate jooksul on abiellunud ja saanud ka pisipoja Arthuri emaks, tunnistab, et tema halvimad päevad olid lausa kohutavad.

Hoolimata arstide ravist hakkas ta neid hooge enda peas normaliseerima, öeldes, et need on osa rutiinist. Seejärel otsustas Ellie minna teraapiasse.