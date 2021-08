ARMAS KLÕPS | Stig Rästa näitas oma naisperet: vaata, kui suureks on tema tütred juba sirgunud!

Suve alguses kirjeldas Stig sotsiaalmeedias humoorikat seika, kuidas ta pidi oma vanemale tütrele selgitama, et mis tööd tema isa siis tegelikult teeb. "Pole noh ammu esinenud kuskil ja viimati ta oli kolmene, kui ma veel esinesin ja ega siis teda eriti ei huvitanud, mis ma teen tööks. Proovisin lahti harutada, et ma lähen lavale ja laulan mikrofoni mõned laulud ja saalis istuvad toolidel inimesed ja kuulavad seda. Selle peale Lumi küsis, et aga, kas need inimesed tahavad, et sa laulaks, või sina tahad lihtsalt laulda ja nad peavad kuulama. Ma ütlesin, et vahel on nii, et nad tahavad kuulata, aga on olnud ka nii, et ma tahan laulda raha eest," rääkis muusik humoorika loo.