Isegi prints Andrew skandaal ei sega: Beatrice'i sündimata laps saab tiitli, mida ei pea heaks kiitma kuninganna

Kui tavaliselt jagab ja kinnitab kuninglikus perekonnas tiitleid just Elizabeth ll, siis Beatrice'i laps saab selle hoopis oma isapoolsest suguvõsast. Nimelt on printsessi abikaasaks Itaalia päritolu kinnisvaraärimees Edoardo Mapelli Mozzi, kes on sünnijärgselt krahvi tiitliga.

Edordo isa krahv Allessandro Mapelli Mozzi ütles Daily Mailile: „Edoardo on ainus meessoost järeltulija, kes viib meie vereliini järgmisse põlvkonda." See tähendab, et nende perekonnas saavad uhke tiitli ainult need, kes kannavad Mozzi perekonnanime.

"Ta on krahv, tema naine saab automaatselt krahvinnaks ja kõik nende lapsed on krahvid või nobile donna'd," lisas Mapelli Mozzi. Ehk tehniliselt on ka Beatrice'il Itaalias võimalik kasutada printsessi asemel hoopis contessa tiitlit.