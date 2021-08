FOTOD | Jaani kirikus Tartus jäeti hüvasti kirjanik Jaan Kaplinskiga

"Mis kirjutamine on minu jaoks tähendanud? Mõtlesin sellele küsimusele ja taipasin, et ei ole sellest vist üldse mõelnud. Ja nii ei olegi mul kuskilt võtta selget vastust. Ma ei taha olla niimoodi kirjanik, nagu sageli ollakse: elada kirjanduses, kirjutamises, kirjanduselus, kirjandussündmustes. Selline elu on igav. Kirjutan küll, olen kirjutanud päris palju, aga olen teinud ka muud. Rajanud pargi, saanud lapsi, tegelenud nendega, pistnud nina poliitikasse. Ja muidugi tegelenud tõsiselt keeleteadusega, keelefilosoofiaga, kui seda nii sobib nimetada. Ja muidugi, olen hingelt ilmselt religioosne inimene, mis on arvatavasti tunda ka luuletustes, mis on mõnevõrra müstilised, kantud elamusest, mis on vähemasti müstikale lähedane. /../ Küllap ma luules olen saanud kõige rohkem olla mina ise."