VIDEO | Poliitik Riina Solman kohtas tee ääres karu

"Olime Inesega teel tagasi Paidest, Arvamusfestivalilt, kui kohtasime tee ääres karu. Linnalastel muidugi uudishimu nii suur, et keerasime lausa tagasi, et karu veelkord näha. Karu oli samuti uudishimulik ja julge. Vaatas rahulikult, kuni me ükskord saime kaameraga kohtumise jäädvustatud. Alles siis läks metsa, kui teised autod ka ümber keerasid ja teda vaatama tulid. Paljude tulede vilkumine talle ei sobinud, aga võsa vahelt vaatas ta meid ikka edasi."