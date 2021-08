Johnny Depp: Amber Heardiga juhtunu pani mind Hollywoodis musta nimekirja

Reklaamides enda uut filmi "Minamata", mis räägib elavhõbeda mürgituse üle elanud inimestest, rääkis Johnny Depp Sunday Timesile, et teda nähakse Hollywoodis nüüd piraajana.

Filmi saab praegu näha vaid UKs ning USA avaldamise tähtaega pole veel avaldatud.

Filmi levitajat MGMi on süüdistatud selle liigses varundamises ja seda just Johnny Deppi õigusalaste probleemide tõttu.

Depp avaldas, et kavatseb vaatamata Hollywoodi boikotile ikka edasi liikuda ning tuua peagi päevavalgele mitmeid paljastavaid fakte Amber Heardi situatsiooni kohta. Tal on praegu USAs kohtuasi pooleli ning tal on hea võimalus seda võita.

Depp kaotas The Suni vastu kohtulahingu, võideldes väljaande vastu, kes nimetas teda naisepeksjaks. Kohus otsustas, et väljaandel oli õigus seda teha, ning kuna näitleja kaotas selles juhtumis ka apellatsiooni, siis on sellega see saaga lõppenud.

Nüüd on Johnny Depp laimu eest kohtusse kaevanud Heardi enda ning Heard vastas samaga. Kumbki osapool nõuab teineteiselt üüratult suure summa.

Küll aga jätkub Johnny Deppil häid sõnu oma fännidele, kes on kogu selle aja tema poolt olnud. "Olen nende inimeste üle uhke, sellepärast, mida nad püüavad öelda ja mis on tõde. Tõde, mida nad tahavad välja öelda, sest peavoolumeedia seda ei tee."

"See on pikk tee, mis tihti võib olla kohmakas. Vahest ka täiesti rumal. Aga nad on sel ajal jäänud minuga ja ma võitlen nende eest. Alati lõpuni. Saagu, mis saab," lisas ta.