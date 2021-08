Nicki Minaj ja tema abikaasa kaevati kohtusse seksuaalvägivalla ohvri poolt

Seksuaalrünnaku ohver väitis New Yorgi kohtule esitatud dokumentides, et Minaj pakkus talle läbi vaheisiku 500 000 dollarit, et ta enda väited Petty vastu tagasi võtaks.

Naine keeldus ka Minaj pakkumisest, mille kohaselt kirjutab tema pressiesindaja avalduse, kus ohver võtab enda süüdistused tagasi. Ohver olla Minajile lausa öelnud: "Mul on vaja, et sa naisena teaksid, et see juhtus."