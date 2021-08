Ženja Fokin presidendi vastuvõtu järgselt kellegi moevalikut ei kommenteeri: keskendume sellele, mis on oluline

"Ma ei tee seda enam. Juba aastaid. See on teadlik otsus ja ma olen seda ka ajakirjanikele öelnud," rääkis ta Star FM hommikuprogrammis.

"Fokuseerime sellele, mis on oluline. Nt vabariigi aastapäeva puhul sellele, et see ongi meie ühine sünnipäev. Ülilihtne on see, et kui sa oled varajases nooruses, nt 20ndates, siis sa võid ka kartulikoti endale selga panna, ikka näed hea välja. Aga kui vanus on juba kõrgem, siis äkki võiks fookus olla sellel, mida sa oled kasulikku teinud? Või seda, mille pärast sa oled sinna üldse kutsutud?"

"Moeajakirjanikud, ja ka ajakirjanikud klikimeedias, keskenduvad sellele, kes on kellegi pluss üks ja mis tal seljas on. Tegelikult savi see," sõnas moeguru.

Fokin soovitab inimestel üle saada valehäbist ja teda asjad enda omaks. Selle näiteks on saatejuht Pille Minev, kes kandis intervjuu ajal stuudios kleiti, mis tal on kümne aasta jooksul juba kolmandat korda seljas ja tal ei ole sellega probleeme. Kleidiga on käidud pulmas, roosiaias presidendi vastuvõtul ja kolmandal korral oli kleit seljas 50. sünnipäeva puhul.

"Kui asjad kannavad sind, siis sa näed, et ta on isegi pidulike vastuvõttude ajal kohmetu. Tee see asi enda omaks. Isegi tööintervjuule minnes, kui sul on uued kingad jalas, siis seda on kohe näost näha. Kui see asi on sinu oma, siis sa saad keskenduda sellele, mis on oluline - saad lasta oma säral lennata," rääkis Fokin.

Moeguru julgustab kandma pidulikel üritustel samu riideid mitu korda. Teda ennastki leiab Balti jaama turu kaltsukalt leidmas riideid ja kostüüme, mis teist, kolmandat ja isegi neljandat korda väärivad.

"Kellegi vana on ikka kellegi uus," ütles Ženja Fokin.