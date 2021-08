ÜLEVAADE | Kristlikud vaated, naiste süüdistamine ja vägivald ehk petistest kummituskütid, kellest Hollywood on teinud suured kangelased

Kümne aasta jooksul on kinodesse jõudnud õudusfilmid nii-öelda vaimude väljakutsumise universumis, kus filmide kangelased Ed ja Lorraine Warren (Patrick Wilson ja Vera Farmiga) käivad kodust kodusse ja püüavad aidata peresid kummituste ning halbade hingedega. Nad teevad perekonnale selgeks, et nende laps või pereliige on kurjade vaimude poolt vaevatud ja nad peavad koos kohaliku preestriga sooritama vaimude väljaajamise. Kui see kõik tehtud, siis nad kirjutavad loo üles, panevad selle raamatusse ja müüvad suure raha eest maha. Nende kuulsus kasvab ja neile helistatakse, et neid siis uuesti appi kutsuda. Ja nii see ring aastakümneid muudkui käis ja käis.