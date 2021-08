Taavi Rõivas värviliste sokkide lembusest: võib-olla aastal 2014 oligi see stiil ajast liiga ees

"Võib-olla mõni ajakirjanik, sest see tundus sel hetkel põnev teema, millest kinni hakata. Aastal 2017, kui ma ei olnud peaministri rollis, käisin ma Briti kuningakoja ühel üritusel Buckinghami palees. Ja enne seda käisin läbi ühest oma lemmikpoest Savil Row, mis on selline särkide ja ülikondade firma. Valisin sealt mõned särgid ning midagi veel. Ja siis ma uurisin, et ehk on neil veel miskit põnevat siin nagu lipsu vms. Mulle öeldi: teate, praegu on väga moodne see, kui mehed kannavad ülikonnaga värvilisi sokke. Täitsa selline asi on moodi tulnud. Ma mõtlesin, et halloo," meenutab Rõivas oma emotsiooni, märkides, et tema oli sellist moodi stiili viljelenud juba pikemat aega.