Keili Sükijainen uuest saatest: see ei ole heategevussaade

Saate eesmärk on kutsuda üles enda ümber märkama tublisid, innustavaid ja toetavaid inimesi, kellel endal ehk midagi vajaka ja kelle südamesoovi saaks saate abiga täita. See võib olla näiteks meditsiiniõde, kes vajab silmanägemist korrigeerivat laseroperatsiooni, et vabaneda prillidest, aga pole selleks raha kokku suutnud koguda. See võib olla suurpere, kellel puudub korralik sõiduvahend, et kogu perega üheskoos väljasõite teha. See võib olla armas vanapaar, kes pole kunagi mesinädalatel käinud. Või kadunud pereliikme otsing, kellega on aastaid tagasi suhtlus katkenud ning televisiooni abiga võib õnnestuda inimesed taas kokku viia.