KLÕPS | Hüvasti, pikad juuksed! Kourtney Kardashian on läbinud totaalse muutumise

View this post on Instagram

Kourtney Kardashian tegi veebruaris enda ja rokkar Travis Barkeri suhte Instagramis avalikuks. Jaanuari lõpus paljastas paarile lähedane allikas, et nende sõprussuhe muutus romantiliseks juba detsembrikuus.

Kardashianil on eelmisest suhtest Scott Disickiga kolm last: Mason, Penelope ja Reign. Barkeril on selja taga kaks abielu, millest esimeses sündis talle kaks last - Landon ja Alabama.