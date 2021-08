Näitleja Selma Blair taastub raskest haigusest: minu paranemisprognoos on hea

Multiskleroos on 49-aastasele näitlejatarile tekitanud tohutut valu ja füüsilise võimetuse. Tal on seetõttu raskusi rääkimisega ning ta kaotas võimaluse kasutada oma vasakut jalga. Pärast rasket aastat valuga võitlemist otsustas Blair minna keemiteraapiasse ning muu hulgas siirdati talle ka uued tüvirakud tema immuunsüsteemi parandamiseks.

Discovery+'is esilinastuva dokumentaalfilmi promoklipis ütleb Blair, et ta on nüüd taastumas. "Minu prognoos on hea. Ma olen taastumas. Rakkude siirdamine andis lootus. See võttis ligi aasta pärast siirdamist, kui põletik ja muud kahjustused hakkasid kaduma," nendib Blair eelklipis.

Ta lisas, et ta soovis oodata enne kui jagab maailmale oma lugu. "Ma olin pikalt pelglik sellest rääkimise osas, sest ma tundsin, et haigust on vaja veel ravida ja ennast koguda," paljastas Blair. "Ma olen nii pikalt tundnud ja valesti mõistnud seda, et see olengi nüüd mina."