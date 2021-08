Armastatud pornonäitleja Victoria Paris vandus vähile alla ning suri kõigest 60-aastasena

1990. aastal sai Paris AVN-i auhinna Best New Starlet. Järgneval aastal viis ta endaga koju auhinna Best All-Girl Sex Scene ja ka Best Couples Sex Scene. Parise tähelepanuväärsemate tööde hulka kuuluvad filmid nagu John Leslie'i "The Chameleon" (1989), Jim Enrighti "Bimbo Bowlers From Buffalo" (1989).