Hiina päritolu popsensatsioon vahistati ja talle esitati süüdistus vägistamises

Teismeline teatas, et temaga võtsid ühendust seitse naist, kelle sõnul endine Korea popbändi EXO laulja võrgutas nad ja lubas neile tööd. Nii mõnedki nendest oli alla 18-aastased, aga praegu pole teada, kas keegi oli ka noorem Hiina lubatud alampiirist, mis on 14 eluaastat.

Wu on eitanud, et on seksinud kellegagi, kes on noorem kui 14.