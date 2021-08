Victoria Villig Hollywoodi ülikooli minemisest: ma pole mitte kunagi midagi nii palju kartnud

Kandideerimisprotsess tippülikooli

Victoria Villig (21) teatas, et valis ülikooli olenemata riigist puhtalt maailma parimate filmiülikoolide pingereast, kuid enamik selle ala tippinstitutsioone asuvad Ameerika Ühendriikides. Seetõttu kandideeris ta kolme parimasse ülikooli, mis kõik asuvad USA-s.

Kandideerimise jättis ta viimase hetke peale, hakates sellega tegelema nädal enne tähtaegu. Algas nädal aega kestev intensiivne küsimustike ja avalduste täitmise, soovituskirjade ja CV kirjutamise ning portfoolio koostamise periood. Protsess osutus arvatust mahukamaks ning aeganõudvamaks: täita oli vaja 15-leheküljeline taustakontrolli küsimustik, pidi koostama 5-leheküljelise CV ja pidi tegema portfoolio valiku. Nädalast kujunes pikk magamata ööde periood, mil ta võis isegi kuni kella üheksani hommikul üleval olla, et kandideerimine unistuste ülikooli viimse täpsuseni lihvida. Kogu vaev kandis vilja, sest aprillikuus sai Victoria ülikoolilt teate, et ta on sisse saanud tema esimeseks eelistuseks olnud American Film Institute’i magistriõppe montaaži erialale.

Juba sellise saavutuse üle peab uhke olema, kuna ülikooli vastuvõtmise määr on alla 1% ning kokku valiti sellele erialale 14 inimest üle maailma. Kool asub Hollywoodi keskel, kuid ülikoolilinnaku poolest on tegu väga väikese ülikooliga, millel puuduvad isegi üliõpilasi majutavad ühiselamud. Eriline on ka see, et selles ülikoolis toimub ainult magistriõpe.

Bakalaureuse asemel otse magistriõppesse