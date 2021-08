USA thrash-metal legend Anthrax esineb sünnipäeva turnee raames Eestis

Järgmise aasta septembris algab Anthraxi UK ja Euroopa turnee, mille raames annavad thrasherid kokku 28 kontserti kuueteistkümnes riigis. „Meie viimasest Euroopa kontserdist on juba omajagu aega möödunud,“ sõnas bändi trummar Charlie Benante. Lisades, et „tuleme sinna õige pea, et tuua teieni korralikult lärmi. Me ei mängi 40. juubeli tähistamiseks lihtsalt nelja dekaadi jagu laule – jagame teiega oma ajalugu! Lisaks võib meil teile ka nii mõndagi uut olla. Me ei jõua teie rõõmsaid ja naeratavad nägusid ära oodata!“