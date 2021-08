Daniel Levi: Ameerika järele on praegu suur igatsus

"Täiega igatsen. Sellist olukorda pole juba ammu juhtunud, sest tavaliselt käin seal kuukese ära, käin kõigil külas, tulen tagasi ja elan oma elu edasi. Praegu on tõesti selline igatsus peal, et tahaks kõiki näha," rääkis Daniel Levi R2 "Hommikus".

Küll aga ei tõmba Danielit ei ida- ega läänerannikule, aga Ohio osariiki, kus ta on sündinud ja kasvanud. "See on nagu suur maisipõld," kirjeldas Daniel koduosariiki.