Peoloomad peavad kurvastama: klubi Teater sulgeb uksed!

"Klubi Teater sündis 2011. aastal läbi suure armastuse ning pühendumise, et pakkuda Teile võimalust tulla Sinna, kus mured ning pinged jäävad alati ukse taha. Koht, kus muusika ning ainulaadne programm koos meie armastava meeskonnaga hoolitsevad selle eest, et Teie õhtutunnid oleks kõige erilisemad, põnevamad ning meeldejäävamad. Meie peamiseks eesmärgiks oli kutsuda Teis esile positiivne emotsioon ning naeratus - need andsid meile jõudu pingutada veelgi rohkem," seisab postituses, mille lõppu on kirjutatud, et klubi teekond sai otsa ning õnn on välja müüdud.