Prints William on resoluutne: prints Andrew ei naase kunagi avalikku ellu!

Kuigi keegi kuninglikust perekonnast pole hagi avalikult kommenteerinud, siis lähedased allikad väidavad, et William ja tema isa Charles on samas paadis ning arvavad, et Andrew ei tohiks enam kunagi avaliku elu tegelasena esineda. Veel vähem tohiks ta teha midagi, mida seostataks kuningliku perekonnaga.