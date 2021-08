"Kuumade 70ndate" täht loobus saientoloogiast: see ei ole enam osa minu elust

"Kui emadus on mulle midagi õpetanud, siis seda, et midagi võib sinu jaoks teatud aja toimida ja siis sa liigud edasi ja õpid sellest. Emaks saades valdas mind ärevus, mida ma polnud kunagi varem kohanud. Minu sõbrad, kellel olid vanemad lapsed, ütlesid, et see on vaid faas, et ma liigun edasi ja see saab olema midagi muud. Ja sellest on saanud minu elu teised osad. Me oleme pidevas muutumises. Näen seda ka oma lastega," rääkis "Orange is the New Black" täht.