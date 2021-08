Poola odaviskaja Maria Andrejczyk imeline žest aitab päästa noore poisi elu

25-aastane soovis pärast medalivõitu võõrast inimest aidata ning ütles Facebookis, et see oli esimene heategevuskampaania, mille ta leidis. Raha läheb Miloszekile, noorele poola poisile, kes ootab praegu Stanfordi haiglas operatsiooni.

Miloszeki annetuslehel on kirjas, et operatsiooniks kulub 1,5 miljonit poola zlotti, mis on umbes 280 000 naela, ning odaviskaja loodab, et tema medalist saadav raha tasub sellest poole.