Kukeharjad, potisoengud ja saatanast inspireeritud metsalise välimus ehk vaata Eesti staaride omapäraseid soenguid läbi aastakümnete

1. Merle Jääger

Sellist vinget kukeharja kandis näitleja Merca 2006. aastal. Läbi aastate on Merle katsetanud palju erinevaid toone, mis pole kindlasti kellelgi märkamata jäänud.

2. Tanel Padar

Muusik Tanel Padar on läbinud aastatega totaalse muutumise, rokkarist härrasmeheks. Just sellist juuksed püsti soengut kandis Padar Kopenhaagenis, kus koos Dave Bentoniga toodi koju Eurovisiooni võit aastal 2001.

3. Peeter Jõgioja

Trummar Peeter Jõgioja kandis kuradist inspireeritud soengut aastal 2011 Club Spider sünnipäevapeol.

4. Villu Tamme

Punkar Villu Tamme rokkis just sellise välimusega 2013. aastal Rock Cafes 50. juubeli puhul.

5. Marek Sadam

Laulja Marek Sadam kandis okkalist soengut 2016. aastal. Marek on rääkinud, et soengu tegemiseks kulus kaheksa tundi ja mahavõtmiseks viis tundi. Sadam leidis, et kui tal olid sarved peas, siis ta isiksus muutus natuke kriminaalsemaks.

6. Signe Kivi

Poliitik Signe Kivi on imeliselt läbi aastate kandnud välja oranžis toonis juukseid. Kuigi naise juuksevärv on peamiselt olnud läbi aastate oranž, siis soengutega on Signe ikka mänginud.

7. Ave Nahkur

Kunstnik Ave Nahkur on oma juukseid mitmeid kordi värvinud roosaks. Nii 2014 kui ka 2016. aastal kaunistasid Ave roosad kiharad.

8. Joosep Järvesaar

Muusik Joosep Järvesaarele meeldib enda juustega eksperimenteerida, küll on need rohelised, küll roosad, siis hoopis punased. Peab tõdema, et Joosep suudab vist küll iga värvi välja kanda.

9. Laura Prits

Muusik Laura kasutab isegi enda Instagramis nime Laura Mikker Prits. Tõepoolest, tema mikrofonisoeng ei jää kellelegi märkamata ning muudab lauljanna välimuse silmapaistvaks ja teistest erinevaks.

10. Kati Saara Vatmann (Murutar)