Lauljatar Gerli Padar paljastab: see sügis tuleb suurte muutustega

Muu hulgas meenutab Padar ka enda esimest koolipäeva: "Ma mäletan oma esimest koolipäeva, kui uhiuue koolimaja uksest sisse astusin. Värvilõhn heljumas pikkades koridorides (need tundusid tookord lõputud), palju sagivaid inimesi, kelle seas nii tuttavaid kui ka päris võõraid…"

Ta nendib, et oli kõigest viiene, kuid tundis end juba tookord suure tüdrukuna. Just seepärast, et tal oli oma koolikott ja pinal, seljas koolivorm ja kaks viksi patsi.