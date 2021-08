Võti leitud? Luisa Rõivas avaldas hea abielu saladuse

Luisa Rõivas andis vastuseid Instagramis enda jälgijate poolt esitatud küsimustele. Tuleb välja, et Luisal on palju motivaatoreid trenni tegemiseks, näiteks hea enesetunne peale trenni, vähenev kaalunumber, sportlik abikaasa, head treenerid ja koostööpartnerid.

Tema jaoks on trenni tegemine tema aeg, kus ta saab kuulata muusikat, helistada sõbrannadele ja kuulata erinevaid podcast'e. "Hea varustuse ja õigete juhistega on nauding trenni teha," kirjutab naine. Lauljanna tõdes, et õige rütmi korral pause tehes tekib tal lausa süümepiin. Luisa lubab endale puhkust ja teeb kõike enesetunde pealt.

Üks jälgija küsis Luisa käest, mis on hea abielu saladus, mille peale vastas naine, et ta usub, et nendeks on armastus, usaldus ja ühised suured eesmärgid ning unistused.